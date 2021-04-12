"Kodla-Üret Özalp" projesi devam ediyor

Van’ın Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait ve yürütücülüğünü Fizik Öğretmeni Kazım Karabulut’un yaptığı "KodlaÜret Özalp" projesi eğitimleri devam ediyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte olan ve 14 katılımcı öğretmen ile Şehit Abdulhalik Araz Anadolu Lisesinde uygulanmakta olan projeyi yerinde inceleyen Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Proje kapsamında katılımcı öğretmenlere; lego, arduino, mbot, scratch ve 3D yazıcı kullanımı eğitimi verildiği belirtildi.

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