Vali Bilmez’den Ramazan ayı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Rahmet, mağfiret ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan, tüm İslam âleminde manevi bir coşkunun yaşandığı; ibadetlerin yanı sıra elde olanın cömertçe paylaşıldığı, birlik ve beraberlik duygusunun en derinden hissedildiği mukaddes bir aydır. Bu güzel aydaki paylaşma duygusu ve orucun kazandırdığı güzel hasletleri bir ömür boyu koruyabilmek de bu ayda elde edilebilecek önemli kazançlardan biridir. İslam dininin mensupları olarak bedenen ve ruhen yerine getirmekle yükümlü olduğumuz oruç ibadeti, mali bir dayanışma emri olan zekat ve fıtır sadakası ile birlikte bu ibadeti yerine getirenlere vicdani bir rahatlık, içinde yaşanılan topluma da genel bir huzur ve sükûnet armağan eder. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dünyanın dört bir köşesine salgın halinde yayılan korona virüse karşı mücadele eden bilim ve tıp dünyasına başarı ve şükran dileklerimle, başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimiz ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten duygularımla tebrik eder, tüm insanlık için sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini dilerim” dedi.

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