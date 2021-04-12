Başkan Özay İlhan’dan Ramazan ayı mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özay İlhan, mesajda, "Bir Ramazan ayına daha hep beraber kavuşmuş bulunmaktayız. Tarihimiz boyunca ‘her zaman bir ve beraber’ olarak sevincimizi, hüznümüzü paylaştık. Paylaştığımız en ulvi değerlerden birisi de Ramazan ayının mutluluğu ve bereketi oldu. İnanıyorum ki, Ramazan ayının getirdiği rahmet ve bereket ikliminde ihtilaflarımızı bir kenara bırakıp, kardeşliğimizi temin edeceğiz. Küçüğünden büyüğüne, işçisinden memuruna, hangi fikir ve inanca sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımızla bir ve beraber olacağız. Bu vesile ile başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının ülkemize ve bütün insanlığa saadet, birlik ve beraberlik getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, en kalbi duygularımla Ramazanı Şerif'inizi tebrik ediyoruz” dedi.

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