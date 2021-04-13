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Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili 

DHA

Bahçesaray'da yüz yüze eğitime bir günlük kar tatili 


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu kentte, dün gece yarısı sıralarında kar yağışı başladı. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde ye yer 20 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarla özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Durumdan haberi olmayan bazı öğrenciler, sabah okullarına gitti. Okulların tatil olduğunu öğrenen öğrenciler, yeniden evlerinin yolunu tuttu. DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray Behçet DALMAZ
2021-04-13 08:56:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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