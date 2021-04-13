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Özalp ilçesinde kar sürprizi

İHA

Özalp ilçesinde kar sürprizi

– Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Özalp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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