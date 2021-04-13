Bu bölgelerde sağanak ve kar var

Van’ın Özalp ilçesinde yağan kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan vatandaşın takipçileri ile diyaloğu güldürdü.

Van’da sabah saatlerinde kısa süreliğine yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerde Mahallesi’nde ise yaklaşık 5 santim kar yağdı. Sabahın erken saatlerinde küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran mahalle sakinleri, kar yağışı ile birlikte hayvanlarını meradan almaya gitti. Mahalle sakini Ayhan Özbek ise hayvanlarını almaya giderken kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla takipçileri ile paylaştı. Takipçilerinin mesajlarına cevap veren Özbek, zaman zaman ilginç diyaloglarda da bulundu. Kar yağışının bereket olduğunu sürekli vurgulayan Özbek, kar yağışı sonrası özellikle gece yaşanabilecek don olayına da değinmeden geçmedi. Özbek'in yayın boyunca Karadeniz şivesi ile konuşması, izleyenleri gülümsetti.

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