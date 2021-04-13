Özalp ilçesindeki 8 okulda eğitime ara verildi

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Van’ın Özalp ilçesinde bulunan 8 okulda öğretmen ve öğrencilerin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Özalp ilçesinde bulunan Yavuzlar İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağmalı İlkokulu, Sağmalı Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sağmalı Said Nursi İmam Hatip Ortaokulu, Sağmalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karasu İlk ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmen ve öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 7 gün süreyle ara verildiği ve uzaktan eğitim uygulanacağı bildirildi.

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