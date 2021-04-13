Erciş’te trafik kazası: 3 yaralı

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– Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Yeni Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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