Başkale’de 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi

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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Koçdağı Piyade Hudut Karakolu ekiplerince Türkiyeİran sınırında operasyon düzenlendi. Kocdağı Mahallesi Hudut Yolu mevkiinde araziye bırakılmış 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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