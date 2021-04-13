Van'da 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Saray ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmak isteyen DEAŞ'lı terörist olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ'lı terörist yakalanarak, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-13 16:26:28



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