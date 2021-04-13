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Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı, NASA'nın turnuvasında birinci oldu (2)

DHA

Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı, NASA'nın turnuvasında birinci oldu (2)


EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, birinci seçildi. Fotoğrafın birinci seçilmesinin ardından Van´da büyük sevinç yaşanırken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü kıyısında açıklamalarda bulundu. Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının şampiyon olduğunu belirten Vali Bilmez, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile başta Cumhurbaşkanın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere tüm bakanlarımız, devlet büyüklerimiz, tüm Türkiye halkı yanımızda oldu, bize destek oldu. Van halkı olarak bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
'VAN GÖLÜ KENARINDA VAN KAHVALTISINA DAVET EDİYORUM'
2016 yılında uzaydan fotoğrafı çeken Astoronot Kate Rubins'e teşekkür eden Vali Bilmez, "Dün akşam itibariyle oylama bitti ve sonuçlar açıklandı. Van fotoğrafı birinci oldu. Astronot Rubins artık bölgemizin tanıtım elçisi oldu. Biz kendisini Van Kahvaltısına davet ediyoruz. Van halkıyla birlikte inşallah Van Gölü'nün kenarında Guinness Rekorlar Kitabı´na giren kahvaltımızı kendisiyle kahvaltı yapmak istiyoruz. Sizin aracılığınızla onu Van'a kahvaltısı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.
Fotoğrafı çeken Astronot Rubins'in bir dalgıç olduğunu da hatırlatan Vali Bilmez, "Van Gölü'nde uzun yıllardır yaşayan kısa süre önce keşfedilen ve mikrobiyalitlerde yaşayan Van Mercan Balığı'nı seyri için Van Gölü'nde dalmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda bisiklet tutkunu olduğunu biliyoruz. Van Gölü'nde Van Aktivistleriyle birlikte bisiklet turuna davet ediyoruz" dedi.
'O ARTIK FAHRİ HEMŞEHRİMİZ'
Dünyaca ünlü bir gözü mavi, bir gözü kehribar Van Kedisinin yaşadığı Van Kedi Villası'nda da yaşayan bir Van Kedisi'nin kendisine hediye edileceğini belirten Vali Bilmez, "O artık bizim fahri hemşerimiz. İnşallah Van Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla da bu hafta kendisini fahri hemşehri olarak kabul edeceğiz. Van Gölü herkesi bir araya getirdi. Sadece Türkiye'den değil, İran'dan, Irak'tan arayıp bu yarışmaya katıldıklarını belirten dostlarımız oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Ama inşallah Van Gölü'nü Yaşar Kemal'in hayalindeki gibi bizden sonraki nesillere de masmavi aktaracağız. Biyolojik arıtma tesisini de bitirdik. Bu ay faaliyete alıyoruz. İnşallah Van Gölü'nü masmavi bizden sonraki nesillere aktaracağız ve biz dalgıçları da Van Gölü'ne bekliyoruz" diye konuştu.
'TÜM TÜRKİYE VAN GÖLÜ ETRAFINDA KENETLENDİK'
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Özel, "Van'ın şirin İlçesi Edremit'teyiz. Çok mutlu bir anı yaşıyoruz. NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı oylamada birinci geldi. Şampiyon olarak ilan edildi. Çok sevinçliyiz. Van Gölü sadece Van'ın bir değeri değil, Türkiye'ye dünyaya mal oldu. Bu maviliği bu güzelliği tanıtmaktan çok mutlu olduk. Destek olanlara teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye Van Gölü etrafından kenetlendik bir olduk. Bu birliğin ve beraberliğin devam etmesini diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2021-04-13 21:11:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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