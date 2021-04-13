NASA’nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü Van Valisi Bilmez, Astronot Kate Rubins'i fahri hemşeri ilan etti Van Gölü fotoğrafının birinci olması kentte büyük sevinç yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NASA’nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü Van Valisi Bilmez, Astronot Kate Rubins'i fahri hemşeri ilan etti Van Gölü fotoğrafının birinci olması kentte büyük sevinç yaşattı

İHA

NASA’nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü Van Valisi Bilmez, Astronot Kate Rubins'i fahri hemşeri ilan etti Van Gölü fotoğrafının birinci olması kentte büyük sevinç yaşattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada, Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı 5 turda 31 uzay fotoğrafını eleyerek birinci oldu.
NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlatmıştı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışmada Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık bir milyon oyun kullanıldığı 5 turluk yarışmada tüm uzay fotoğrafını eledi.

“O artık bizim fahri hemşerimiz”
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf yarışmasında birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'i, şehrin tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini belirtti. Fotoğrafa oy verilmesi konusunda çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bakan ve devlet büyükleri ile vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilmez, “Biz de fotoğrafı çeken astronot Rubins'i Van'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Astronot Rubins iyi bir dalış uzmanıdır. Rubins'in, dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu ve etrafında binlerce yıldır yaşayan ancak yeni keşfedilen Van Gölü Küçük Mercan Balığı'nı görmesi için Van Gölü'ne dalması, bizim tanıtımımızın zirvesi olacaktır. Dalış yapmak isteyenlerin gözdesi Van Gölü olacaktır. Ayrıca bir bisiklet tutkunu olan Astronot Rubins'in, Van'ın ve Van Gölü'nün güzelliklerini daha yakından görmesi için göl çevresinde bisiklet turu atması sahilimize ayrıca bir değer katacaktır. Öte yandan gözünün maviliğini Van Gölü'nden alan ve Van'ın endemik türü olan bir Van Kedisi'ni astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz. Van'ın ayrı bir kültürü olan ve Guinness Rekorlar Kitabına'na giren kahvaltımızı da Astronot Rubins'e ikram ederek, Vanlıların misafirperverliğini gösterip tanıtımımızı farklı bir boyuta taşımak istiyoruz. Turizm sezonu öncesi özellikle böyle bir tanıtımın, ilimizin turizmine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Gelecek nesillere gölümüzü mavi ve temiz bir şekilde aktarmak için seferber olmalıyız” dedi.

“Bizim için güzel bir anı oldu”
Fotoğraf yarışmasının başlamasıyla birlikte Van Gölü fotoğrafının birinci olacağını hissettiğini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fizik Bölümü'nde görev yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal ise “Van Gölü’nün fotoğrafı, diğer harika 32 fotoğraftan biriydi. Bu yarışma, gezegenimizin ne kadar güzel olduğunu şu koca kozmik denizinde bize gösterdi. Yaklaşık bir milyona yakın oy kullanıldı. Büyük ihtimal Vanlılar astronotu davet edecektir. Van’ın birinci olması güzel bir anı oldu” diye konuştu.

“Van Gölü, bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım”
Van Gölü fotoğrafının birinci olmasında memnuniyet duyduğunu belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da, “Bu konu son bir haftadır ulusal ve uluslararasında yer edindi. Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi bizleri çok mutlu etti. Uzaydan bile güzelliği görünen gölün, hemen yanında yaşayan insanlar olarak görmememiz handikap olurdu. Van Gölü, bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü ulusal ve uluslararası televizyonlarda ve sosyal medyada Van Gölü’nün fotoğrafı dolaşıyor. Bu fotoğraftaki yeri merak edenleri Van Gölü’ne bekliyoruz. Gelsinler bin 600 metre yükseklikteki dünyanın en büyük gölünü bizzat izlesinler” şeklinde konuştu.
Van kahvaltısının buluşçusu olarak bilinen Yusuf Konak ise Van halkı olarak bayram havası yaşadıklarını belirtti. Konak, fotoğrafın birinci olmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı, NASA'nın turnuvasında birinci oldu (2)
YEREL HABERLER Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı, NASA'nın turnuvasında ...
Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins Van’ın tanıtım elçisi oldu
YEREL HABERLER Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins ...
NASA yarışmasından gelen birincilik ‘Van Gölü' fotoğrafının birinci seçilmesi sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER NASA yarışmasından gelen birincilik ‘Van Gölü' ...
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı, NASA'nın turnuvasında birinci oldu
YEREL HABERLER Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı, NASA'nın turnuvasında ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
İpekyolu Belediyesinden Ramazan denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden Ramazan denetimi
Van'da 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 1 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Van’da DEAŞ’lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Van’da DEAŞ’lı terörist yakalandı
Sazlık alanda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Sazlık alanda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar ...
Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri
Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden fırın denetimleri
Başkale’de 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 1 kilo 622 gram eroin ele geçirildi
Uzmanlardan Ramazan’da beslenme uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan Ramazan’da beslenme uyarısı
Erciş’te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te trafik kazası: 3 yaralı
Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Ramazan bereketi
YEREL HABERLER Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Ramazan ...
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç ...
Özalp ilçesindeki 8 okulda eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Özalp ilçesindeki 8 okulda eğitime ara verildi
Kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşan vatandaşın takipçileri ile diyaloğu güldürdü
YEREL HABERLER Kar yağışını sosyal medya hesabından canlı yayınla ...
Özalp ilçesinde kar sürprizi
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde kar sürprizi
Nisan ayında kar sürprizi Kent merkezi beyaza bürünürken, Bahçesaray’da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Nisan ayında kar sürprizi Kent merkezi beyaza ...
Başkan Memet Aslan’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Memet Aslan’dan Ramazan ayı mesajı
Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı
Van’da Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Van’da Ramazan denetimi
Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek
YEREL HABERLER Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek