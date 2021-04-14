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Van Gölü’nde son ağlar çekildi, tekneler marinaya yanaştı İnci kefalinin 90 günlük av yasağı başladı Bereketli bir av sezonu daha sona erdi

İHA

Van Gölü’nde son ağlar çekildi, tekneler marinaya yanaştı İnci kefalinin 90 günlük av yasağı başladı Bereketli bir av sezonu daha sona erdi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tür inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle uygulanan av yasağının başlamasıyla balıkçı tekneleri ağlarını çekerek, marinaya yerleşti.
Van Gölü Havzası’nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kes ağlarını çekti. Teknelerini marinaya yanaştıran balıkçılar 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak.
İnci kefalleri ise bu zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, göle dökülen akarsulara akın edecek. Bu zorlu göç yolculuğu aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor.

“Denetim çalışmaları başladı”
İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının başladığını ve yasak süresince Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin görev alacağını belirtti. Bugünden itibaren balıkçı teknelerinin barınaklara çekildiğini ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Balıkçı ağları toplandı ve buradaki denetim çalışmalarımız başladı. Bundan sonraki süreçte geçen yılda olduğu gibi av yasağı çalışmalarımızı jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte yapacağız. Dönem içerisinde avlanmayı minimize etmeye çalışacağız. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’mızdan temin ettiğimiz ödeneklerle alınan 15 aracı jandarma ve emniyet ekiplerimize teslim ettik” dedi.

“Av sezonu bereketli geçti”
Av yasağı sürecinde denetim çalışmalarının 7/24 esasına göre devam edeceğinin altını çizen Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Balık satış noktalarını da denetleyerek balık satışının önüne geçeceğiz. Bereketli geçen bir av sezonun ardından tekneler marinaya çekildi. Balıkçılarımızı önümüzdeki döneme hazırlama açısında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Av yasağı, balık boylarının uzaması ve popülasyondaki artışla beraber, balıkçılıkla geçinen 15 bin ailenin desteklenmesine katkı sunacaktır.”
Van Gölü’nde çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını dile getiren Recep Şen ise av yasağının başlamasıyla birlikte teknelerini karaya çektiklerini söyledi. Eski yıllara göre bilinçlenmenin arttığını ve kendilerinin de 15 Temmuz tarihine kadar yasağa uyacaklarını belirten Şen, bu yıl bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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