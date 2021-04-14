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Van'da, minibüsteki çantada ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

DHA

Van'da, minibüsteki çantada ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı


VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu minibüste, 3 kişiye ait çantada 2 kilo eroin ile 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Gevaş'ın Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 kişiye ait çanta içinde 2 kilo eroin ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2021-04-14 10:16:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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