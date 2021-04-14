Tuşba’da tüm parklar tek merkezden takip ediliyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilçe genelinde bulunan tüm park ve dinlenme alanlarına kurduğu 88 kamerayla tek bir merkezde takip ediyor.

Tuşba Belediyesi, daha yaşanabilir bir Tuşba için bir yanda park ve yeşil alan sayısını artırırken, bir yandan da çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmeleri için güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Parkların güvenliğini, zabıta marifetiyle düzenli olarak yaptığı denetimlerin yanı sıra taktığı kameraları radiolink teknolojisi (İki nokta arasında elektromanyetik dalgalarla iletişim kuran bir sistem) sayesinde tüm görüntüleri tek merkezde toplayarak takip ediyor. Tuşbalıların huzur ve güveni için ilçe genelinde bulunan tüm park ve dinlenme alanlarının 88 noktasına kurulan kameralardan elde edilen görüntüler, hizmet binasındaki takip merkezinde 7 gün 24 saat izleniliyor.

Park ve dinlenme alanlarının ilçeye hayat veren sosyal mekanlar olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; parkların, çocukların enerjilerini attıkları, koşup oynadıkları ve arkadaşlık bağları kurabildikleri yerlerin başında geldiğini kaydetti. Başkan Akman, “İnsanlarımız için böylesi önem arz eden park ve dinleme alanlarımıza gerek bazı kişi veya kişiler tarafından verebilecek tahribatları önlemek ve yaşanabilecek bazı olumsuz olayların önüne geçmek için güvenlik kameralarıyla donattık. Merkez 10 mahallemizde bulunan tüm park ve dinleme alanlarımıza kurduğumuz 88 mobese kamerasında elde edilen görüntüler tek merkezden takip ediliyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanması halinde ise hemen ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile irtibata geçilerek anında gerekli müdahaleler yapılıyor” dedi.

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