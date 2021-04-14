Van Aş'tan ‘Askıda yemek’ seferberliği

Van’da yıllardır hizmet veren Van Aş Yemek Fabrikası, ‘Askıda Yemek’ seferberliği başlatarak Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Van Aş Yemek Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ‘Askıda Yemek’ seferberliği başlattı. Askıda yemek seferberliği ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Van Aş Yemek Fabrikası Müdürü Serhat Özügüzel, "Pandemi, toplumda bir dayanışma oluşturmanın ihtiyaç ve önemini hepimize daha net gösterdi. Bizlerde Ramazan ayının paylaşma ayı olduğu bilinciyle ‘Askıda yemek’ seferberliği başlattık. Ramazan ayı boyunca sürecek olan bu seferberlikte amacımız hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü vazifesi görmektir” dedi.

Her sene Ramazan ayında düzenlenen iftar programlarının bu sene korona virüs nedeniyle iptal edildiğine dikkat çeken Özügüzel, “Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte maalesef Ramazan coşkusunu yeteri kadar yaşayamıyoruz. Ramazanlarımızın vazgeçilmezi olan iftar yemeklerine de ara vermek zorunda kaldık. Fakat Van Aş Yemek Fabrikası olarak başlattığımız ‘Askıda yemek’ seferberliği sayesinde, ihtiyacı olan ailelere iftar yemeklerini götürebileceğiz. Ana yemek, yardımcı yemek, çorba ve tamamlayıcı yemekten oluşan zengin menümüzle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacağız. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz ve ihtiyacı olan ailelerimiz bize 0532 134 90190535 357 2795 numaralı telefonlardan ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Askıda yemek seferberliği çerçevesinde hazırlanan yemeklerin iftara yarım saat kala ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edileceğini de sözlerine ekleyen Özügüzel, “Umarız bu seferberlik ile ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşırız. Ben şimdiden seferberliğimize destek olacak olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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