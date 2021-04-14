Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörlüğü, 2021 Ocak ayında ilan edilen IPARDII 10. başvuru çağrı dönemini rekor hibe başvurusu ile tamamladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, ‘IPARDII 10. Başvuru Çağrı Dönemi’nin 9 Nisan Cuma günü sona erdiğini belirterek, “Et ve süt üretimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında toplam yatırım tutarı 82 milyon TL olan 27 adet, et ve süt ürünleri işleme, peynir altı suyu işleme, balık işleme ve meyve sebze işleme sektörleri kapsamında ise toplam yatırım tutarı 97 milyon TL olan 13 adet olmak üzere toplamda yatırım tutarı 180 milyon TL olan 40 adet proje aldık’’ dedi.

10’uncu çağrı döneminde almış oldukları proje miktarının Van için yeni bir rekor olduğunu ifade eden Başak, verilen hibelerle kentin kalkınmasında katkıda bulunduklarını söyledi. Aynı zamanda yapılan yatırımlarda KDV ve ÖTV muafiyetiyle de dolaylı yoldan yatırımcılara destek verdiklerini belirten Başak, “Ayrıca geçtiğimiz yıl başlayan yüzde 50 avans ödemesi ile yatırımcılarımızın yatırımlarını daha hızlı ve kolay yapmalarını ve projelerinin daha kısa sürede hayata geçmesini sağladık. Verdiğimiz destekler ile inşaat sektöründen makine ve ekipman üreticilerine kadar birçok sektöre dolaylı olarak olumlu katkı sağladık. İnşallah bundan sonra da ilimizin tarımsal alanında gelişmesine ve istihdamına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Projelere yüzde 40 ila 70 arasında hibe desteği sağlanacağını da sözlerine ekleyen Başak, TKDK Van İl Koordinatörlüğü uzmanlarınca ivedilikle incelemeleri yapılarak en kısa sürede sözleşmelerinin imzalanacağını ifade etti.

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