Van Defterdarı Murtaza Kamar akıllı lens ameliyatı ile gözlüklerden kurtuldu

Van Defterdarı Murtaza Kamar, Urartu Göz’de geçirdiği Akıllı Lens ameliyatı ile gözlüklerden kurtuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, Van Defterdarı Murtaza Kamar’ın katarak rahatsızlığı nedeniyle merkeze başvurduğunu ifade ederek, “Defterdarımıza akıllı lens uygulaması yaptık. Başarılı bir ameliyat oldu. Şu anda görmelerimiz yüzde 100. Kendisine geçmiş olsun diyor, bundan sonraki hayatlarında başarıları diliyorum” dedi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından gözlüklerinden kurtulduğunu vurgulayan Van Defterdarı Murtaza Kamar ise çok kitap okuyan biri olduğunu ifade ederek, “Ben günde ortalama 4 saat kitap okuyorum. Bu anlamda göz benim için çok önemli. Buraya geldiğimde okumakta zorlanıyordum. Şu anda ise gözlüksüz kitap okuyabiliyorum. Bunun için minnettarım. Hayatıma adeta yeni bir safha girdi. Artık gözlük taşımak zorunda değilim. Her ortamda ve her fırsatta kitap okuyabiliyorum. Bu anlamda Urartu Göz Başhekimi Atilla Yazıcıoğlu başta olmak üzere tüm hastane personellerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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