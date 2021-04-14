Başkale’de ev yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.

Alınan bilgilere göre olay, saat saatlerinde ilçenin Ilıcak Mahallesi’nde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.