İnci kefali balığı için av yasağı başladı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı dönemi başladı.

Van Gölü Havzası’nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kez ağlarını çekti. Teknelerini marinaya yanaştıran balıkçılar, 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak.

İnci kefalleri ise bu zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, göle dökülen akarsulara akın edecek. Bu zorlu göç yolculuğu aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor.



“Denetim çalışmaları başladı”

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının başladığını ve yasak süresince Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin görev alacağını belirtti. Bugünden itibaren balıkçı teknelerinin barınaklara çekildiğini ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Balıkçı ağları toplandı ve buradaki denetim çalışmalarımız başladı. Bundan sonraki süreçte geçen yılda olduğu gibi av yasağı çalışmalarımızı jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte yapacağız. Dönem içerisinde avlanmayı minimize etmeye çalışacağız. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ödeneklerle alınan 11 aracı jandarma ve emniyet ekiplerimize teslim ettik” dedi.



“Av sezonu bereketli geçti”

Av yasağı sürecinde denetim çalışmalarının 7/24 esasına göre devam edeceğinin altını çizen Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balık satış noktalarını da denetleyerek balık satışının önüne geçeceğiz. Bereketli geçen bir av sezonun ardından tekneler marinaya çekildi. Balıkçılarımızı önümüzdeki döneme hazırlama açısında büyük bir gayret sarf ediyoruz. Av yasağı, balık boylarının uzaması ve popülasyondaki artışla beraber, balıkçılıkla geçinen 15 bin ailenin desteklenmesine katkı sunacaktır.”

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