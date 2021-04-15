Botan Çayı'nda şampiyonaya hazırlanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Botan Çayı'nda şampiyonaya hazırlanıyorlar

DHA

Botan Çayı'nda şampiyonaya hazırlanıyorlar


Behçet DALMAZOrhan AŞANHüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)VAN'da Çatak Belediyespor bünyesinde 3 yıl önce kurulan rafting takımı, gelecek sene yapılacak olan Türkiye şampiyonasına ülkenin ikinci büyük parkuru olan Botan Çayı'nda hazırlanıyor. Çalışmalarını zorlu parkurda sürdüren sporcuların hedefi önce Türkiye Şampiyonu olmak, anrdından da ülkeyi uluslararası şampiyonada temsil etmek.
Çatak ilçesinde belediye bünyesinde 2017 yılında kurulan rafting takımı, bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda birçok derece elde etti. Geçen yıl Hakkari'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası'nda U19'da Türkiye birincisi, Şırnak´ta da Türkiye ikincisi olan Çatak Belediyesi Rafting Takımı, bu yıl mayıs ayında yapılması planlanan, ancak pandemi nedeniyle iptal edilerek önümüzdeki yıl yapılmasına karar verilen şampiyonaya şimdiden sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun ikinci parkuru olan Botan Çayı'nda çalışmalarını sürdüren rafting takımının hedefi, yıllarca hep olaylarla gündeme gelen ilçenin kötü imajını, şampiyonluklarla düzeltmek. Zorlu parkurda her gün 2 saat antrenman yapan takımın sporcuları, şampiyonada başarı elde etmeyi hedefliyor.  
TÜRKİYE'DE RAFTİNG EĞİTİM MERKEZİ ÇATAK'TA KURULACAK
Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, ilçede 2010 yılından beri rafting sporunun yapıldığını belirterek, "O tarihten beri rafting SODES projesi kapsamında ilçemizde yapıldı. Rafting sporunun hem kurucusu hem de il temsilciliğini yapıyorum. İlk olarak iki antrenör yetiştirdik. Daha sonra belediye bünyesinde 2017 yılında bir kulüp kurduk. Bunun bünyesinde raftingi geliştirdik. O günden bugüne rafting ilçemizde gelişti ve ilçemizde şampiyonalar yapılmaya başlandı. 2017 yılında bir, 2020 yılında da 2 Türkiye derecemiz var. İlçemizde 45 kilometrelik rafting parkuru var. Bizim şu an kullandığımız parkur 6 kilometredir. 2019'ta DAKA projesi kapsamında bir fizibilite projesi yaptık. Bu projemiz fizibil gördü ve şu an uygulama aşamasındayız. Bizim burada yapacağımız rafting eğitim merkezi, Türkiye'de ilk olacak. Bu projemizin ihalesi yapıldıktan sonra 181 yataklı ve 4 VİP odası bulunacak" dedi.
'İLÇEMİZDEKİ KÖTÜ İMAJI, ŞAMPİYONLUKLARLA KIRDIK'
Çatak Belediyespor Kulübü Antrenörü Süleyman Bayat ise geçmişte terör olaylarıyla anılan ilçenin kötü imajını rafting sporu ile kırdıklarını ifade ederek, "Biz bu önyargıyı kırmak için ilçemizde iki Türkiye Şampiyonası yaptık. Dışarıdan 800 sporcu ile birlikte yaklaşık bin insanı burada misafir ettik. Buraya gelen insanlar bize 'Biz ilçenizi sosyal medyada duyduğumuzda korkuyorduk. Nasıl Çatak'a gideceğiz' diye kafamızda algılar oluşuyordu' dedi. Buraya gelen insanlar, ilçemizi bir cennet parçası bildiler. Çatak'ta ne zaman bir şampiyona olacak' diye dört gözle bekliyorlar. Çünkü buranın misafirperverliği ve insanların yaklaşımı, o önyargıyı sildi. Biz de ilçemizin bu kötü imajını, şampiyonluklar getirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN EN İYİ İKİNCİ PARKURUYUZ'
Yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlandıklarını da anlatan Bayat, "Geçmiş günlerde kalp krizi geçiren federasyon başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Federasyonumuzu belirlediği tarihlerde daha önce MersinSilifke'de ve Düzce'de yapılması planlanan Türkiye Rafting Şampiyonası, pandemi nedeniyle ertelendi. Bu nedenle biz hala antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Daha önce katıldığımız şampiyonalarda Türkiye derecelerimiz var. Bu konuda bize her türlü desteği sunan belediye başkanımız, kaymakamımız ve herkese teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımımız rafting milli takıma davet edildi. 4 sporcumuz İtalya'ya gidecekti. Pandemiden dolayı bütün faaliyetler durduğu için gidemedik. Pandemiden sonra sadece iki tane Türkiye Şampiyonası yaptık. O iki şampiyonada da derece aldık. Parkurumuz Türkiye'nin en iyi ikinci parkuru. Hem sportif, "ifadelerini kullandı.
HEDEF, TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU
2 yıldır rafting yaptığını söyleyen Nursena Salçuk da, "Çok güzel bir etkinlik. İlçemizde daha önce bu tür şeylere bakılmıyordu. Kız çocuklarının da bu tarz imkanları yok. Biz bu sporu yaparak, onlara örnek olduk. Çok eğlenceli bir spor. Bütün kız arkadaşlarımın da gelmesini gönülden isterim. Şampiyonluk yarışmasına da katıldım ve tecrübe edindim. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan-Hüdayi GÜMÜŞ
2021-04-15 10:14:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnci kefali balığı için av yasağı başladı
YEREL HABERLER İnci kefali balığı için av yasağı başladı
Van Halk Kütüphanesine ‘Türkiye’nin en başarılı kütüphanesi’ ödülü
YEREL HABERLER Van Halk Kütüphanesine ‘Türkiye’nin en başarılı ...
Başsavcı Dönmez'den savcılara plaket
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez'den savcılara plaket
Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim ...
Zabıta personelinden örnek davranış
YEREL HABERLER Zabıta personelinden örnek davranış
Milletvekili İrfan Kartal’dan astronot Rubins’e teşekkür
YEREL HABERLER Milletvekili İrfan Kartal’dan astronot Rubins’e ...
Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak ...
Kate Rubins'in Van kedisi hazır
YEREL HABERLER Kate Rubins'in Van kedisi hazır
Van’ın risk haritası yeniden maviye dönüyor Van’da vaka sayısı 100 binde 61.69 oldu
YEREL HABERLER Van’ın risk haritası yeniden maviye dönüyor Van’da ...
İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği
Başkan Sabırlı’dan Şehitler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan Şehitler Haftası mesajı
Bu da astronot Kate Rubins’in Van kedisi Van Gölü’ün uzaydan fotoğrafını çeken astronota Van kedisi hediye edildi Astronot Rubins’in Van kedisine özel ilgi
YEREL HABERLER Bu da astronot Kate Rubins’in Van kedisi Van Gölü’ün ...
Başkale’de ev yangını
YEREL HABERLER Başkale’de ev yangını
Van Defterdarı Murtaza Kamar akıllı lens ameliyatı ile gözlüklerden kurtuldu
YEREL HABERLER Van Defterdarı Murtaza Kamar akıllı lens ameliyatı ...
TKDK’ya rekor hibe başvurusu TKDK Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak: “IPARD-II 10. başvuru çağrısında yatırım tutarı 180 milyon TL olan 40 adet proje aldık”
YEREL HABERLER TKDK’ya rekor hibe başvurusu TKDK Van İl Koordinatörü Dr. ...
Van Aş'tan ‘Askıda yemek’ seferberliği
YEREL HABERLER Van Aş'tan ‘Askıda yemek’ seferberliği
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
Tuşba’da tüm parklar tek merkezden takip ediliyor
YEREL HABERLER Tuşba’da tüm parklar tek merkezden takip ediliyor
Başkan Koç’tan başarılı kuaförlere plaket
YEREL HABERLER Başkan Koç’tan başarılı kuaförlere plaket
Van'da, minibüsteki çantada ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da, minibüsteki çantada ele geçirilen ...
(Özel) 60 yaşındaki Nurhayat Teyze'nin okuma azmi
YEREL HABERLER (Özel) 60 yaşındaki Nurhayat Teyze'nin okuma azmi
Van Gölü’nde son ağlar çekildi, tekneler marinaya yanaştı İnci kefalinin 90 günlük av yasağı başladı Bereketli bir av sezonu daha sona erdi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde son ağlar çekildi, tekneler marinaya ...
Emine Erdoğan, Van Gölü'nü ziyaret edecek
YEREL HABERLER Emine Erdoğan, Van Gölü'nü ziyaret edecek
NASA’nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü Van Valisi Bilmez, Astronot Kate Rubins'i fahri hemşeri ilan etti Van Gölü fotoğrafının birinci olması kentte büyük sevinç yaşattı
YEREL HABERLER NASA’nın fotoğraf şampiyonu: Van Gölü Van Valisi ...