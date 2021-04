Ercişli balıkçılardan, Astronot Kate Rubins´e pankartlı davet

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde bir grup balıkçı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği `Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi üzerine İngilizce 'Come to Erciş #Kate Robins' yazılı pankart açarak fotoğrafı çeken ABD´li Astronot Rubins'i ilçeye davet etti.

Astronot Kate Rubins, 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde gezerken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün bir fotoğrafını çekti. `Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada da Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş bu fotoğrafı birinci seçildi. Van Gölü'nün birinci seçilmesi kentte büyük sevinç yaşatırken, fotoğrafta özellikle Erciş ilçesi kıyılarınının görülmesi ise ilçede daha büyük heyecana neden oldu. Başlayan balık yasağı nedeniyle dün son kez ağlarını çeken balıkçılar, üzerine ingilizce 'Come to Erciş #Kate Robins' yazılı pankart açarak ABD'li Astronot Rubins'i ilçeye davet etti.

Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yapan Nedim Aslan, "Bizler Van Gölü'nde balık avcılığı yaparak ailemizi geçindiriyoruz. ABD´li Astronot Kate Rubins, Van Gölü'nün fotoğrafını çekerek `Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada 1´inci olmasını sağladı. Biz de balıkçı arkadaşlarımla bir araya gelip, kendisini pankart açarak Van´a, Erciş´e davet ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-04-15 10:43:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.