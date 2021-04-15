Van’da ev yangını

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Van’ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Tuşba ilçesinin Alabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kontağından kaynaklı çıktığı belirlenen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Aile bireylerinden 4’ünün dumandan zehirlendiği yangın kısa sürede söndürüldü.

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