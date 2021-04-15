Van'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kırsalda operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Tuşba ilçesindeki evde de teröristlerin saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine, jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist, yakalanıp, gözaltına alındı. PKK'lı teröristler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-15 12:06:22



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