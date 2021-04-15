4B’den dijital danışmanlık için yeni marka yatırımı

4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, dijital danışmanlık hizmetlerini yeni bir markayla vereceklerinin müjdesini verdi.

Dijital danışmanlık hizmetleri için İstanbul’da yeni kurumsal kimlik ve markalarıyla hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Berge, “Günlük yaşantımızda çok kullandığımız 2 kelimeyi bir araya getirerek anlamlı bir kurumsal kimlik ortaya çıkardık. Yeni kurumsal kimliğimizde öncelikli olarak bir şeyleri yeniden oluşturmuyoruz. Mevcut üzerinden iyileştirme yapma gayesiyle imkansızı başarmayı planlıyoruz” dedi.

Dijital pazarlama için web bilgisinin önemli olduğunun altını çizen Berge, “Dijital pazarlama her şeyden önce web okuryazarlığı bilgisi gerekmektedir. Biz 15 yıllık bilgi ve birikimle web okuryazarlık bilgisinin yanı sıra weble alakalı birçok hizmeti verebilmekteyiz. Bunu da sürekli dile getirmek istememizin sebepleri var. Hadi dijital pazarlama hizmeti de verelim, demek ne yazık ki olası değildir. Biz bu hizmette başarılıyız ve yılların birikimine sahibiz. Bugün taşıdığımız kurumsal kimliğimiz 4B ile 5. yılımızda yeni bir marka oluşturmanın heyecanını ile beraber Türkiye’nin her bölgesine hizmet veriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyorum. Ürün ve hizmetlerimizi firmamızın merkezi web sayfası www.4byazilim.com.tr takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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