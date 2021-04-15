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Van’da ‘Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması’ çalıştayı

İHA

Van’da ‘Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması’ çalıştayı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ‘Sürdürülebilir Şehirler’ projesi kapsamında ‘Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması’ çalıştayı düzenlendi.
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ‘Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması’ çalıştayı iki oturum halinde gerçekleştirildi. İller Bankası ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Sürdürülebilir Şehirler projesi kapsamında 1415 Nisan tarihlerinde Van’da iki oturum halinde gerçekleştirilen ‘Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Hazırlanması’ çalıştayı, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde düzenlendi.
İlbank ile Dünya Bankası tarafından finanse edilen Seçili Büyükşehir Belediyelerinde Entegre Kentsel Su Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık İşine ait büyükşehir belediyelerinin kentsel su sisteminin değerlendirilmesi raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda; büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin 2050 yılına kadar çevresel, finansal, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliklerini aşamalı olarak iyileştirilmeleri konuları raporlaştırılarak, masaya yatırıldı.
Çalıştaya, Dünya Bankası Temsilcisi Canan Yıldız, İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şevket Altuğ, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Müdürü Serap Nasuhbeyoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Müdür Yardımcı Emre Eşme, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye yetkilileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Van Bölge Müdürlüğü, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve STK temsilcileri katıldı.

“Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, iklim değişikliği ve su yönetiminin önemine değinerek, doğal kaynakların sürekli tüketilmesinin verdiği rahatsızlıktan kaynaklı olarak dünyada yeni kavramların konuşulduğunu belirtti. Kaplan, “Doğal kaynaklarımızı sürekli tüketmenin verdiği rahatsızlıktan kaynaklı olarak özellikle dünyada yeni konuşulan bir kavram olan sürdürülebilir şehirler ve akıllı şehirler oldu. Bu kapsamda; İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projenin ikinci paydaş çalıştayına katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Suyun doğru yönetilmediği, doğru yönetilmemesi durumunda gelecek nesillere bırakılmama tehlikesiyle ile karşı karşıyayız. Bizlere miras olarak bırakılan doğanın gelecek nesillere bırakılamamasına karşın paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüttüğümüz projenin buradan hayırlara vesile olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu çalışmanın sahibi VASKİ’dir”
Suyun doğru yönetilmesinin iyi bir planlama yapmaktan ve entegre yaklaşımdan geçtiğini ifade eden Dünya Bankası Temsilcisi Canan Yıldız, “Dünya Bankası olarak; Türkiye’de bir ilk olan Entegre Kentsel Su Yönetim Planları’nın hazırlanmasına bu açıdan çok önemsiyoruz. Diliyor ve inanıyoruz ki; VASKİ Genel Müdürlüğünde de öyle olacaktır.
Bu hazırlanan raporlar ve planlar raflarda kalmasın. VASKİ’nin uygulamalarında ve karar alma süreçlerinde temel bir doküman halinde ele alınsın. Dolayısıyla altını çizerek bu çalışmanın sahibi VASKİ’dir. Çalışmanın herkes için faydalı bir sonuç ortaya çıkarmasını diliyorum. Buradan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı bir netice alacağımızı düşüyorum”
İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, projenin önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye olarak su kaynakları açısından çok zengin bir ülke değiliz. Bu ciddi anlamda gözlemleyerek, kabul ederek ve buna karşı bir an evvel önlemler almamız gerekiyor. Her geçen gün risk giderek büyüyor. Dünyada şu an en büyük problem korona virüstür. Bunun dışında da daha uzun vadeye yayarak baktığımız da su ve iklim değişikliğiyle nasıl mücadele etmemiz gerektiğidir. Bu açıdan gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir yaşam bırakmamız gerekiyor. Proje kapsamında umuyorum ki sağlıklı bir netice alacağımızı düşüyorum. Bu doğrultuda toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum.”
Kapanış konuşmasını yapan VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme de, “Yaklaşık 6 aydır devam eden projemizin raporlarının resmi değerlendirme ve faaliyetleri hakkında danışmanlık firmamız geniş ve açıklayıcı bir bilgilendirme yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bilgilendirme neticesinde suyun yönetilebilmesi için doğru planlamanın yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Su kaynaklarının korunması, taşınması, depolanması, dağıtımı ve bertaraf aşamasının doğru planlanması gerektiğini, planlama yapıldıktan sonra da aşamaların uygulanması noktasında, planlamanın uygulamaya geçmesinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ayrıca yüzey suları ve yağmur sularının risk önlemleri alınarak ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini de gördük. Suyun yönetilebilme ve planlama aşamasında sadece belli başlı kurumların görevi olmadığını ve herkesin katkı sunması gerektiği, proje açısından büyük önem teşkil ediyor. Yarın ki toplantı da; özellikle paydaşlarımızın fikir ve düşünceleri proje için stratejilerin belirlenmesinde büyük önem arz edecek. Son olarak buradan katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Çalıştayda yapılan konuşmaların ardından Proje Müdürü Serap Nasuhbeyoğlu, çalışmanın amacına, yapılmış çalışmalara yönelik projeye ilişkin sunum yaptı. Çalıştay sorucevap kısmıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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