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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı kavganın firari sanıkları yakalandı

İHA

Silahlı kavganın firari sanıkları yakalandı

– Van’ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ardından firar eden 4 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Şubat 2021 günü Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Avarek Yolu üzerinde iki aile arasında meydana gelen “Ateşli Silahla Yaralama” olayında 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüpheliler N.Ç., V.Ç., Y.Ç. ve E.Ç.’nin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; firari şüpheliler N.Ç., V.Ç., Y.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli N.Ç.’nin ‘Kasten Öldürme ve Tefecilik’ suçlarından 2 adet yakalama kararı bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca şahısların üzerlerinden toplamda 4 adet tabanca, 9 adet şarjör ve 145 adet fişek ele geçirilmiş olup şüpheliler gözaltına alınarak haklarında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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