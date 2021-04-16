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Drone'li denetimlerin ilk gününde 3 ton inci kefali kurtarıldı İnci kefalleri için havada, karada ve suda denetim Güvenlik güçlerinin inci kefalinin nesli için 7/24 esaslı mesaisi başladı

İHA

Drone'li denetimlerin ilk gününde 3 ton inci kefali kurtarıldı İnci kefalleri için havada, karada ve suda denetim Güvenlik güçlerinin inci kefalinin nesli için 7/24 esaslı mesaisi başladı

Van Gölü’nde yaşayan ve 15 Nisan15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için güvenlik güçlerinin göç yolundaki nöbeti başladı.
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan, üreme döneminde tatlı sulara geçmek için akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefalinin korunması için ekiplerin mesaisi başladı. Sürüler halinde Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı olan suyundan uzaklaşıp, tatlı su yataklarına akın eden inci kefalleri, yumurtalarını buralardaki bentlere bırakıyor. İnci kefallerinin en savunmasız olduğu bu göç sırasında ise kaçak avcıların hedefi haline geliyor.

Ekipler, kaçak avcılara göz açtırmıyor
Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Muradiye Merkez Karakol Komutanlığı, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı. Ekipler, 15 Nisan15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefali neslinin korunabilmesi için Bendimahi Çayı’nın Van Gölü’ne döküldüğü bölgede droneli ve botlu nöbete başladı.
Ekipler, Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi Bendimahi köprüsü mevkiinde drone ile yaptığı denetim sırasında; sazlık alana gizlenmiş 3 ton balık kapasitesi olan 200 metrelik manyat tipi ağ ele geçirerek 3 ton inci kefalini telef olmaktan kurtardı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve ekibinin katıldığı denetimlerde kaçak avcılara göz açtırmazken, özellikle sazlık alanlarda gizlenen avcıların önüne geçiliyor.

“Ekiplerimizle birlikte 7/24 balığımızı koruyacağız”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin üreme göçünün başladığını belirtti. Van Gölü’nde yaşamını sürdüren ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin denetim çalışmalarına başladıklarını ifade eden Demir, “Bugün itibariyle denetimlerimize başladık. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan gelen bütçeyle 11 araç kiralandı. Bu araçlar jandarma ve emniyet ekiplerine tahsisi edildi. Ekiplerimizle birlikte 7/24 balığımızı koruyacağız” dedi.

“3 ton balık telef olmaktan kurtarıldı”
Denetimlerin ilk gününde Edremit Bot Komutanlığı ekiplerince manyat tipi ağın ele geçirildiğini dile getiren Demir, “Ele geçirilen manyat ağ 3 ton balığı avlayacak kapasitedeydi. Sazlık alanlar kaçak avcıların saklanabileceği alanlardır. Ancak jandarma ekipleri, drone'li takiple kaçak avcıları daha çabuk ortaya çıkarabiliyor” diye konuştu.

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