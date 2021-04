Başkale’de kalıcı konut yapım çalışması

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020 tarihinde İran merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkım ve hasarın oluştuğu kırsal mahallelerde kalıcı konutların yapımı için hak sahipliği ve yer tespiti çalışmaları başladı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve Çevre ve Şehircilik Van İl Müdürlüğü ekipleri, yıkım ve hasarın oluştuğu Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol ve Böğrüpek mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu toplantılarda Kaymakam Asım Solak ile Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, vatandaşları tek tek hak sahipliği, yer tespiti ve planlanan konutlarla ilgili bilgilendirdi.

Kaymakam Asım Solak, kalıcı konutların bir an önce yapılması için çalışmaların başladığını söyledi. Kaymakam Solak, “İlçemizde yaşanan depremin ardından kalıcı konutların yapılması için çalışmalar başlatılmış. Hak sahiplerinin kalıcı konutlarına bir an önce kavuşması için yer tespiti ve hak sahipliği çalışmalarının bitmesi gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. AFAD tarafından yapılacak çelik konstrüksiyon evler depreme dayanıklı evler olacaktır. Yıkılan ahırların ihalesi yapıldı. Evler de ihale aşamasına getirildi. Konut yaptırmak istemeyen ve hakkında feragat etmek isteyen vatandaşlarımız dilekçe veriyor. Bu konuda aceleci olmamanız gerekiyor. Çünkü hakkınızdan feragat ettiğiniz zaman tekrar hak sahibi olamıyorsunuz. Evlerin fiyatı konusunda farklı farklı rakamlar söyleniyor ancak net rakam şu an belli değil. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Tekrar aynı acıları yaşamamak için evlerimizin sağlam ve depreme dayanıklı olması gerekiyor” dedi.

Her mahallede yapılan toplantıda vatandaşların da görüşlerine yer verildi. Hak sahipleri, Kaymakam Solak’a fikir ve görüşlerini sundu.

