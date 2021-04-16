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Başhekim Doç. Dr. Çelik: Van'da şu ana kadar 20 bin kişi aşı oldu

DHA

Başhekim Doç. Dr. Çelik: Van'da şu ana kadar 20 bin kişi aşı oldu


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kentte bugüne kadar yapılan aşı çalışmaları ve aşı oranı ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Şimdiye kadar gözlemlediğimiz, vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 25'i randevu almasına rağmen aşı yaptırmaya gelmiyor. Bu üzücü bir oran. Yani günlük bin randevu açıyoruz. Bin vatandaşımızın gelmesi gerekirken, ancak yüzde 75 geliyor. Şimdiye kadar ise 20 bin vatandaşımız aşı oldu" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasında 'sarı kategoride' bulunan Van'da aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, kent genelinde bugüne kadar yapılan aşı çalışması ve aşı oranları ile ilgili açıklama yaptı.
VAN'DA ŞU ANA KADAR 20 BİN KİŞİ AŞI YAPTIRDI
Bir yıla aşkındır koronavirüs ile mücadele ettiklerini belirten Doç.Dr. Çelik, "Van'daki aşı çalışmaları 14 Ocak tarihi itibariyle başladı. İlk aşıyı sağlık çalışanlarına yaptırdık. Sinovac aşısı ile başlandı. Bu çalışmalarda hastanemiz 25 oda, 32 personel ve 3 doktorla hizmete başladı. Çok modern geniş bir aşı alanımızla önce sağlık çalışanlarımızı, şimdi ise adliye personelimizi , güvenlik personeli ve Sağlık Bakanlığımızın belirttiği öncelik sırasına göre diğer vatandaşlarımızı aşılamasına başladık. Kronik hastalığı olan ve 60 yaşına kadar olanları aşılamaya başladık. Aşı çalışmaları kapsamında 14 Ocak'tan 16 Nisan'a kadar yaklaşık 14 bin Sinovac aşısı yapıldı. 2 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar da 5 bin 500'e yakın Biontech aşısı yapıldı.  Aşılar ilçe hastanelerimizde, bölge hastanemizde ve bölge hastanemize bağlı asker hastanemizde aktif olarak devam etmektedir. Aşılarımızı soğuk zincir kurallarına uyarak yapmaktayız. Herhangi bir zayi olma durumu söz konusu değil. Aşılarımızda bir yan etki de gözlemlemedik. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü vatandaşlarımız aşıların yan etkisinden özellikle korkuyor. 5 bini sağlık personeli ile birlikte şimdiye kadar 20 bin vatandaşımıza aşı yaptırdık. Bu 20 bin kişi içerisinde sadece 3-4 çalışanımızda hafif kaşıntı ve ciltte kızarma şeklinde bir yan etkisi oldu. Onların dışında ciddi bir etki gözlemlemedik. Bundan dolayı vatandaşlarımızın aşıdan çekinmemesi gerekiyor. Aşı çalışmaları kapsamında da şu anda gece 00:00'a kadar Bölge Eğitim Araştırma Hastanemizde aşılama yapılmaktadır. "dedi.
'VATANDAŞLARIN YÜZDE 25'İ RANDEVU ALMASINA RAĞMEN AŞI YAPTIRMAYA GELMİYOR'
Vatandaşların aşıya nasıl ulaşacağı ile ilgili de bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Çelik şunları söyledi:
"Bunun için de birkaç kolay yol var. 182'yi arayarak, ya da internet üzerinden aşı randevusu alınıyor. Bunları da yapamıyorlarsa sağlık çalışanlarımızdan yardım alabilir ve aşı randevusu oluşturabilirler. Şimdiye kadar gözlemlediğimiz vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 25'i randevu almasına rağmen aşı yaptırmaya gelmiyor. Bu üzücü bir oran. Yani günlük biz bin randevu açıyoruz. Bin vatandaşımızın gelmesi gerekirken, ancak yüzde 75 geliyor. Aşıya ilgi istediğmizi düzeyde henüz değil. Randevu alan vatandaşlarımız aşılarına mutlaka gelsinler. Biontech aşısında 6 kişilik gruplar halinde aşı yapıyoruz. Bekleme ve dinlenme alanlarımız mevcut. Herhangi bir yan etki görülse de burada tam teşekküllü müdahale edebilecek ekipyerimiz hazır bulunmakta. Aşı başladıktan sonra yoğun bakımdaki hasta sayımız azaldı. Normalleşme sürecine kadar yoğun bakım servislerimiz yüzde 80-90 oranında doluydu. Normelleşme ile beraber aşının da etkisiyle şu an hastanemizde 8 ile 10 arasında hasta var. Servislerimizde de 30-40 hasta var. Bu oran diğer illere göre Van'da daha iyi seyrediyor. Şu an iyiyiz. Ancak tedbirleri elden bırakmamak lazım. Çünkü bu bir salgın. Salgınla mücadelede hastanelerden ziyade vatandaşların halk sağlığı kurallarına uyuması gerekir. Salgınlarda bireyleri 'ben aşı olmuyorum, ya da korunuyorum' özgürlüğü yoktur. Çünkü bu bir toplum sağlığını ilgilendiren bir durum. Aşı olmak ve salgın kurallarına uyumak bir zorunluluktur. Bir vatandaşlık görevi. Van genelindeki aşı oranımız yaklaşık yüzde 50 ile 60 arası. Bizim bunu Van nüfusuna göre oranladığımızda yüzde 70'e çıkarmamız lazım ki, toplumsal bir bağışıklık kazanalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-04-16 18:57:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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