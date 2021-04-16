Van’da 58 saatlik ilk kısıtlama başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararıyla saat 19.00'dan itibaren Van'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması başladı. İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.



Van’da 47 gün sonra tekrar kısıtlamalar başladı

Bir süredir Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada ‘sarı’ iller arasında olan Van’da mart ayında bu yana hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıyordu. Böylece Van’da da 47 günün ardından tekrar sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.



Polis ekipleri tek tek kontrol etti

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise İpek Yolu Caddesi'ndeki noktalarda kontrol yapmaya başladı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

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