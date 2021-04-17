Van Büyükşehir Belediyesi millet bahçesi yapımına başladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in müjdesini verdiği Eski Devlet Hastanesi alanındaki 'Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı. Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa ve Doç. Dr. Ali Özvan yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi Projesini hayata geçiriyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in girişimleri sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Eski Devlet Hastanesi alanında yapılacak olan ‘Millet Bahçesi’ projesinin çalışmalarının startı bir süre önce verildi. Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) ortak çalışması ile 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan projede 104 araçlık otopark, millet kıraathanesi, çay evi, 12 adet dükkan yer alıyor. Yaklaşık olarak 15 milyon TL’ye mal olacak proje alanında ayrıca bin metrekarelik biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, kültür fizik (fitness), bisiklet parkuru, koşu parkuru ve yürüyüş yolları gibi doğa ile iç içe yeşil bir alan oluşturuluyor. Van kent merkezinin çehresini değiştirecek olan projenin bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.