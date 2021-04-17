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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van caddeleri 47 gün sonra yine boş kaldı

İHA

Van caddeleri 47 gün sonra yine boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde Van’ın cadde ve sokakları 47 gün sonra yine boş kaldı.
Dün akşam saat 19.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, tüm illerde olduğu gibi Van’da da uygulanmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanacak 58 saatlik sokak kısıtlamasının ilk uygulaması dün akşam başlamıştı. Bugün de devam eden kısmi kapanma nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Kısıtlama ile birlikte kent merkezi adeta sessizliğe bürünürken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş Caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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