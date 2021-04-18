Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan Ramazan yardımı

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Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Kızılay Van Şube Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında şiddet mağduru kadınlara yardım yapıldı.

Yardım paketlerinin dağıtımı sırasında mağdur kadınlara toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda konumlarının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmalarına katkı sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla kapsamlı ve koordineli çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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