Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç budama eğitimi

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde oturan çiftçilere yerinde ‘Uygulamalı Ağaç Budama Eğitimi’ verdi.

Tuşba Belediye Meclisi’nin aldığı karar üzerine belediyenin ziraat mühendisleri, ‘Tarım, Orman ve Kırsal Hizmetler Komisyonu’ üyeleri ile birlikte kırsal mahallelerde oturan çiftçilere yönelik yerinde ‘Uygulamalı Ağaç Budama Eğitimi’ verdi. Özellikle Tuşba Belediyesinin kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla başlattığı ‘Model CevizBadem Bahçesi’ projesiyle bağcılık açısında olumlu gelişmelerin yaşandığı ilçede çiftçilerin bol ve kaliteli ürün almalarını sağlamak adına düzenlenen uygulamalı eğitime katılan çiftçilere işin uzmanları tarafından budama zamanı ve budama tekniği ile meyvecilikte çeşit seçimi, dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, ağaçların bahar döneminde uygulanan kalem aşı yöntemleri konularında bilgiler verildi.

Çiftçilere, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimleri ise kırsal mahallelerde bulunan üzüm, elma, ceviz ve badem bahçelerinde verildi. Tuşba Belediyesinin destekleri ile ilçede son yıllarda giderek artan meyve yetiştiriciliğinde özen gösterilmesi gereken konuların başında budamanın geldiğini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Budama; meyve ağaçların sağlığı, verimi ve meyve kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu amaçla faydasına çok inandığımız ve ekiplerimiz tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen meyve ağaçlarını budama eğitiminin çiftçilerine hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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