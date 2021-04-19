Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

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Van’ın Özalp ilçesinde seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Sağmalı Mahallesi mevkisinde Özgür Kutluk idaresindeki 30 YD 467 plakalı Fort Transit marka minibüs seyir halindeyken aniden alev aldı. Durumu fark eden Kutluk ve yanındaki kişi minibüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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