'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden misafir bekliyoruz'

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, acenta temsilcileri ile 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Özgökçe, NASA yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı ile 1'inci olan Astronot Kate Rubins'i de Van'a davet ederek, "Van, artık dünyanın her yerinde bilinen bir şehir, bir coğrafya oldu. Böylelikle dünyanın her tarafından, özellikle Avrupa'dan misafir ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

Van Gölü'nün ortasında bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle badem ağaçlarının çiçek açması ve çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz manzara oluştu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, beraberindeki bir grup acenta temsilcisi ile Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

'AKDAMAR ADASI BİR GELİNLİĞİ ANDIRIYOR'

Özgökçe, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla Van Gölü'nün NASA fotoğraf yarışmasında dünya 1'incisi geldiğini hatırlattı.15-22 Nisan'da kutlanan 'Turizm haftası' etkinlikleri kapmasında Akdamar Adası'nın güzelliklerine dikkat çekmek için gezi düzenlediklerini söyleyen Özgökçe, "Biz de buna vurgu yapmak için bugün coğrafyamızın guzide adası Akdamar Adasındayız. Badem ağaçları çiçek açtı, gelinliği andırıyor. Biliyorsunuz NASA'nın düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında Van Gölü dünya birincisi oldu. Bu bizim için büyük reklam oldu. Dünyanın her yerinde bilinen bir şehir, bir coğrafya oldu. Böylelikle dünyanın her tarafından, özellikle Avrupa'dan misafir ağırlamayı bekliyoruz. İl olarak bütün altyapımız oluşmuş bir şekilde hazırız. Konaklama ve yeme içme sektöründe güzel işletmeler yapıldı. Bütün işletmelerimiz güvenilir turizm sertifikası aldı. Van misafirlerini ağırmamaya hazır" dedi.

'İNCİ KEFALİ' VE 'BADEM ÇİÇEĞİ' FESTİVALİ

15 Nisan tarihi itibariyle inci kefali balık göçünün de başladığını vurgulayan Özgökçe, suyun tersine yüzerek Van Gölü'nün tuzlu ve sodayı suyundan tatlı sulara göç eden balıkların görsel şölen sunduğunu belirterek, "Ben daha önce de birkaç turizm platformunda dile getirmiştim. İnci kefali göçünü yılda bir kez festival olarak kutlamak istiyoruz. Burada bizim arkadaşlarımızın da bir isteği oldu. Badem çiçeği festivali de aslında yapabiliriz. Nisan ayının başlarında badem ağaçları çiçek açıyor ve çok güzel görsel şölen sergiliyor. Sektör temsilcilerimizle bir araya gelip, bunu konuşacağız.

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINI ÇEKEN KATE RUBİNS'E DAVET

Özgökçe, NASA yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı ile 1'inci olan Astronot Kate Rubins'i de Van'a davet ederek, "Van Gölü fotoğrafını çeken Kate Rubins'i buraya davet ediyoruz. Biz sektör temsilcileri olarak kendisini fahri hemşehri olarak ilan ettik. Sayın Valimiz de bu konuya değinmişti. Kendisini ilimize davet ediyoruz. Bir an önce Van'a gelmesini istiyoruz. Van'da kendisinin bir sürü evi var. Bir sürü kişiye kendisini sevdirdi. Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü'nün tarihi zenginlikleri ve Van'a herkesi bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2021-04-19 16:10:31



