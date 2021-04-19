'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden misafir bekliyoruz'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden misafir bekliyoruz'

DHA

'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden misafir bekliyoruz'


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, acenta temsilcileri ile 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Özgökçe, NASA yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı ile 1'inci olan Astronot Kate Rubins'i de Van'a davet ederek, "Van, artık dünyanın her yerinde bilinen bir şehir, bir coğrafya oldu. Böylelikle dünyanın her tarafından, özellikle Avrupa'dan misafir ağırlamayı bekliyoruz" dedi. 
Van Gölü'nün ortasında bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle badem ağaçlarının çiçek açması ve çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz manzara oluştu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, beraberindeki bir grup acenta temsilcisi ile Akdamar Adası'nı ziyaret etti.
'AKDAMAR ADASI BİR GELİNLİĞİ ANDIRIYOR'
Özgökçe, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla  Van Gölü'nün NASA fotoğraf yarışmasında dünya 1'incisi geldiğini hatırlattı.15-22 Nisan'da kutlanan 'Turizm haftası' etkinlikleri kapmasında Akdamar Adası'nın güzelliklerine dikkat çekmek için gezi düzenlediklerini söyleyen Özgökçe, "Biz de buna vurgu yapmak için bugün coğrafyamızın guzide adası Akdamar Adasındayız. Badem ağaçları çiçek açtı, gelinliği andırıyor. Biliyorsunuz NASA'nın düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasında Van Gölü dünya birincisi oldu. Bu bizim için büyük reklam oldu. Dünyanın her yerinde bilinen bir şehir, bir coğrafya oldu. Böylelikle dünyanın her tarafından, özellikle Avrupa'dan misafir ağırlamayı bekliyoruz. İl olarak bütün altyapımız oluşmuş bir şekilde hazırız. Konaklama ve yeme içme sektöründe güzel işletmeler yapıldı. Bütün işletmelerimiz güvenilir turizm sertifikası aldı. Van misafirlerini ağırmamaya hazır" dedi.
'İNCİ KEFALİ' VE 'BADEM ÇİÇEĞİ' FESTİVALİ
15 Nisan tarihi itibariyle inci kefali balık göçünün de başladığını vurgulayan Özgökçe, suyun tersine yüzerek Van Gölü'nün tuzlu ve sodayı suyundan tatlı sulara göç eden balıkların görsel şölen sunduğunu belirterek, "Ben daha önce de birkaç turizm platformunda dile getirmiştim. İnci kefali göçünü yılda bir kez festival olarak kutlamak istiyoruz. Burada bizim arkadaşlarımızın da bir isteği oldu. Badem çiçeği festivali de aslında yapabiliriz. Nisan ayının başlarında badem ağaçları çiçek açıyor ve çok güzel görsel şölen sergiliyor. Sektör temsilcilerimizle bir araya gelip, bunu konuşacağız.
VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINI ÇEKEN KATE RUBİNS'E DAVET
Özgökçe, NASA yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafı ile 1'inci olan Astronot Kate Rubins'i de Van'a davet ederek, "Van Gölü fotoğrafını çeken Kate Rubins'i buraya davet ediyoruz. Biz sektör temsilcileri olarak kendisini fahri hemşehri olarak ilan ettik. Sayın Valimiz de bu konuya değinmişti. Kendisini ilimize davet ediyoruz. Bir an önce Van'a gelmesini istiyoruz. Van'da kendisinin bir sürü evi var. Bir sürü kişiye kendisini sevdirdi. Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Van Gölü'nün tarihi zenginlikleri ve Van'a herkesi bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2021-04-19 16:10:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van’a davet etti
YEREL HABERLER TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van’a davet etti
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
(Özel haber) Van’da ters laleler açmaya başladı Ters laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER (Özel haber) Van’da ters laleler açmaya başladı Ters ...
Van’da alabalık denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Van’da alabalık denetimleri yapıldı
Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç budama eğitimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç ...
Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
YEREL HABERLER Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ...
Evlat eylemine katılan aileler: Çocuklarımızın kaçırılmasında HDP sorumlu
YEREL HABERLER Evlat eylemine katılan aileler: Çocuklarımızın ...
(Özel) Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı Hurda malzemelerle yaptığı arabayla drift atan Zeynel Abidin Arvas: "Pandemi sürecini avantaja çevirerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"
YEREL HABERLER (Özel) Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle ...
İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği
Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Van’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Van’da kısıtlama sessizliği
İnci kefali göçü sırasında ölümlere karşı su kanallarına boru döşendi
YEREL HABERLER İnci kefali göçü sırasında ölümlere karşı su ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan Ramazan yardımı
Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu
YEREL HABERLER Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 ...
Van'da 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi
Van Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesisi peyzajına başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesisi ...
Van caddeleri 47 gün sonra yine boş kaldı
YEREL HABERLER Van caddeleri 47 gün sonra yine boş kaldı
Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem bilgilendirme
YEREL HABERLER Van'da şiddet mağduru kadınlara hem yardım hem ...
Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot dünyaya döndü Astronot Kate Rubins 185 gün sonra temiz dünya havası aldı NASA astronotu Van’a davet edilmişti
YEREL HABERLER Van Gölü’nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot ...
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van Büyükşehir Belediyesi millet bahçesi yapımına başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi millet bahçesi yapımına ...
Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri ölüm tehlikesinden kurtuldu İnci kefali ölümlerinin önüne geçmek için seferber oldular Tarım ekipleri Erçek Gölü’nde balıklar ölmesin diye tedbir aldı
YEREL HABERLER Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri ölüm tehlikesinden ...