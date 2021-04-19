Van’da iftar sonrası aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen: “Aşıların yüzde 60’ı iftardan sonra”

Van’da sağlık çalışanları, iftar sonrası aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsle mücadelede aşılama çalışmalarının sekteye uğramaması için iftardan sonra da aşılama hizmeti veriliyor. Orucunu açan vatandaşlar, aşı olmak için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Hastaneye gelen vatandaşlar sorunsuz bir şekilde aşılarını oldu.

İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen, ana bina ve İskele ek binasında toplam 13 aşı odası, 26 personel ile 3 doktorla hizmet verdiklerini belirtti. Günlük bin civarı aşı randevu kapasitelerinin olduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Şen, “Aşı tedavisinde herhangi bir sıkıntımız yok. Soğuk zincir kurallarına da riayet edilmektedir. Vatandaşlarımızın da buraya gelerek aşı olmalarını bekliyoruz” dedi.



“Yüzde 25’i aşılarına gelmiyor”

Randevu alınmasına rağmen yüzde 25 civarında vatandaşın aşılarına gelmediğini dile getiren Şen, “Bin civarı kapasitemiz varken 250300 günlük randevu alınmaktadır. Randevu almasına rağmen yüzde 25 civarı da aşılarına gelmiyor. Vatandaşın tedirginlik duymadan aşı olmalarını bekliyoruz. 14 Ocak’tan şu ana kadar 14 bin Sinovac aşısı, 2 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 6 bin Biontech aşısı yapıldı. Bu 20 bin aşıda hafif kızarıklık, hafif alerji dışında herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Dolayısıyla yan etkiden ve aşıdan kurmasınlar” şeklinde konuştu.



“Aşıların yüzde 60’ı iftardan sonra”

Ramazan ayından itibaren iftardan sonra saat 00.00’e kadar hizmet vermeye devam etiklerini ifade eden Şen, günlük yapılan 250 civarındaki dozun yüzde 60’ının iftardan sonra olduğunu söyledi.

İftardan sonra aşılarını olan vatandaşlar ise Ramazan’da da yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.