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Van’ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Gelen ihbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri harekete çekti. Çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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