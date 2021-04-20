Ünlü botanikçi Kapadokya’da yeni bitki keşfetti Kapadokya’da keşfedilen bitkiye ‘Gundelia cappadocica’ adı verildi Gundelia bitkisinin Türkiye’deki tür sayısı 19’a çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü botanikçi Kapadokya’da yeni bitki keşfetti Kapadokya’da keşfedilen bitkiye ‘Gundelia cappadocica’ adı verildi Gundelia bitkisinin Türkiye’deki tür sayısı 19’a çıktı

İHA

Ünlü botanikçi Kapadokya’da yeni bitki keşfetti Kapadokya’da keşfedilen bitkiye ‘Gundelia cappadocica’ adı verildi Gundelia bitkisinin Türkiye’deki tür sayısı 19’a çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Kapadokya bölgesinde keşfettiği yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıttı.
Ünlü botanikçi Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, gen merkezi Türkiye olan Gundelia cinsi üzerinden çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yeni keşifle dünyada tür sayısı 22’ye çıkan Gundelia cinsinin Türkiye’deki tür sayısı ise 19’a çıktı. Türkiye’deki endemik tür sayısı 15 olan bu bitkinin 10 türü ünlü botanikçi Fırat tarafından yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.
Yeni bilimsel çalışmalar için şu ana kadar Kapadokya bölgesini 3 kez, aynı zamanda bu cinsin yayılış gösterdiği tüm alanları ve dünya da ise bu çalışma için 8 ülke gezen Fırat, yaptığı arazi çalışmalarında topladığı bitkilerden örnekler alarak ve daha sonra mikroskopla yaptığı morfolojiye dayalı araştırmalarda yeni bir tür keşfetti. Fırat, ‘Gundelia cappadocica’ adını verdiği yeni bitki türü 'Acta Biologica Turcica' adlı uluslararası Türk biyoloji bilim dergisinde yayımlandı.

“Bitkinin antik adını kullandık”
İHA muhabirine konuşan Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, keşfedilen yeni tür bitkinin Nevşehir başta olmak üzere Kayseri, Yozgat ve Kırşehir il sınırlarında yoğun olarak yayılış gösterdiğini belirtti. Gundelia cinsinin Anadolu’da yaygın olarak bulunduğunu ifade eden Fırat, “Yeni bitkimiz ‘Gundelia cappadocica’ adını Kapadokya bölgesinden almıştır. Gundelia bir cinstir ve dünyada yeni keşifle 22 türü oldu. Ülkemizde de 18 türle temsil edilen bu bitki, yeni keşifle sayı 19 türe çıktı. Tip örneği her ne kadar Nevşehir Avanos olsa da Ürgüp, Göreme, Kayseri’nin Yahyalı, Kocasinan, Yozgat’ın Şefaatli ve Kırşehir’in Çiçekdağı bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır. Bitkinin adına bölgenin antik adını verdik. Yeni türü bilim dünyasına bir ay önce tanıtmış olduk” dedi.

“Bunlar iyi atıf alacak makalelerdir”
Yeni keşif bitkiyi Türk bilim dergisinde yayımlatmasının sebebini açıklayan Fırat, “Türkiye’deki en eski ‘Acta Biologica Turcica’ isimli biyoloji dergisinde yayımlandı. Derginin editörlüğünü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Çiçek yapmıştır. Türk dergisinde yayımlamamızın sebebi, impact faktörünü yükseltip dünya sıralamasında iyi bir yere getirmekti. Çünkü bunlar iyi atıf alacak makalelerdir” diye konuştu.

“Babillerin saray yemeği”
Gundelia bitkisinin Babil İmparatorluğunun saray yemeği olduğunu dile getiren Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bitki Babillerde saray yemeği olarak, Kuzey Irak’ta ise tohumları çerez olarak kullanılmaktadır. Bu çerezlerin fabrikaları var ve Arap ülkelerine ihracatı yapılıyor. Bu çerezin işlenmiş hali 2017 yılında Kuzey Irak’a gittiğimde kilosu pazarda kalitesine göre fiyatı 5 ila 35 dolara satışa sunulmaktaydı. Neredeyse çerezi bizim Antep fıstığıyla yarışır şekildeydi. Bunun turşusu, bölgesel tatlara göre değişik yemekleri, şurubu, sakızı ve kahvesi yapılıyor. Taze olarak yıllık Van’da 700 bin ton sebze haline girişi oluyor. Bu tüketilmekte olan özel bir bitkidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan ‘dağ keçilerini koruyalım’ çağrısı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
(Özel) Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: “Bizi tehdit ediyorlar”
YEREL HABERLER (Özel) Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: “Bizi tehdit ...
Ramazan ayının 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği Van’da iki yılın ardından mukabele sevinci yaşanıyor Korona virüs geçtiğimiz yıl mukabele geleneğini de etkilemişti
YEREL HABERLER Ramazan ayının 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği Van’da ...
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
YEREL HABERLER Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Van’da iftar sonrası aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen: “Aşıların yüzde 60’ı iftardan sonra”
YEREL HABERLER Van’da iftar sonrası aşılama çalışmaları yoğun ...
Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı
Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden misafir bekliyoruz'
YEREL HABERLER 'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden ...
Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van’a davet etti
YEREL HABERLER TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van’a davet etti
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
(Özel haber) Van’da ters laleler açmaya başladı Ters laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER (Özel haber) Van’da ters laleler açmaya başladı Ters ...
Van’da alabalık denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Van’da alabalık denetimleri yapıldı
Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç budama eğitimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç ...
Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
YEREL HABERLER Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ...
Evlat eylemine katılan aileler: Çocuklarımızın kaçırılmasında HDP sorumlu
YEREL HABERLER Evlat eylemine katılan aileler: Çocuklarımızın ...
(Özel) Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı Hurda malzemelerle yaptığı arabayla drift atan Zeynel Abidin Arvas: "Pandemi sürecini avantaja çevirerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"
YEREL HABERLER (Özel) Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle ...
İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği
Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Van’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Van’da kısıtlama sessizliği
İnci kefali göçü sırasında ölümlere karşı su kanallarına boru döşendi
YEREL HABERLER İnci kefali göçü sırasında ölümlere karşı su ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama