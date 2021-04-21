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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Sönmez görevden alındı

İHA

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Sönmez görevden alındı

Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez görevden alındı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanırken, kararnamede "Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmıştır" denildi.
Yaklaşık 10 yıl önce Van’da görev yapmış, ardından asaleten kadrosu Van'da olduğu halde Malatya ve Denizli gibi illerde görevler yapan Sönmez, 12 yıl aradan sonra kentteki müdürlük görevine geri dönmüştü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sönmez, kararın dün Resmi Gazete’de yayınlandığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanı kararnamesi çerçevesinde gelişen bir durumdur. Kararın bizim için, ilimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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