Tuşba Belediyesinden sıcak yemek uygulaması

Van’ın Tuşba Belediyesi, evinde yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve kimsesizler için sıcak yemek uygulaması başlattı.

Tuşba Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık altını çizdiği gönül belediyeciliğine örnek olabilecek çalışmalar yapıyor. Sadece Tuşba ilçesinin değil, Van’a hitap eden vizyon projelere imza atan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, halkın gönlüne dokunmaya devam ediyor. Başkan Akman’ın son olarak ‘Gönül Belediyeciliği’ sloganıyla hasta, yaşlı ve kimsesizler için başlattığı sıcak yemek uygulaması ise toplumun her kesimi tarafından büyük takdir topluyor.

Ramazan ayı boyunca günlük hazırlanan 3 çeşit yemeğin, el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra belediye ekipleri tarafından 300 kişiye götürülerek evlerinde teslim edildiğini anlatan Başkan Akman, Ramazan ayı boyunca hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların iftar sofralarında sıcak yemeğinin eksik olmayacağını söyledi.

Dağıtılan yemekler için her aşamada temizlik ve hijyen kurallarının en üst düzeyde tutulduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bu uygulamamızı imkanları olsa dahi hasta veya yaşlı olduğu için evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşlarımızın da iftar sofrasında sıcak yemek bulması amacıyla başlattık. Ekiplerimiz tarafından her gün temizlik ve hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğu ortamda hazırlanan 300 adet yemek götürülerek vatandaşlarımızın iftar sofralarına bırakılıyor” dedi.

