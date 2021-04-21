Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Van’da Dijital Gösterim Merkezi kuruluyor.

23 Nisan’da açılması planlanan Dijital Gösterim Merkezi, Van Kent Meydanında ziyaretçilerini ağırlayacak. Kurulan Dijital Gösterim Merkezinde, İletişim Başkanlığı teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak, Türkiye’de farklı tarihlerde yaşanan olaylar hakkında kamuoyunu görseller ile bilgilendirecek. Olaylarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bu çalışmanın, milli birlik ve beraberliği diri tutmaya katkı sunması hedefleniyor.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı bu merkezde, dijital gerçeklik videolarının yanı sıra, video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Dijital Gösterim Merkezinin bir yıl boyunca korona virüs tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

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