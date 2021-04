Erciş yeni projelerle ihya oldu AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Taşına toprağına sevdalı olduğumuz bu aziz şehirde gönüller de yapıyoruz”

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’da sadece imar ve inşa faaliyetleri yapmadıklarını belirterek, “Taşına toprağına sevdalı olduğumuz bu aziz şehirde gönüller de yapıyoruz” dedi.

Son iki yıl içinde Erciş ilçesi adeta yeniden imar ve inşa edildi. Yatırımlarla yıldızı parlayan Erciş ilçesi şimdilerde daha yaşanılabilir bir kent olurken; sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi, tarım, sanat, kültür gibi bütün alanlarda yatırımların odağı olurken, kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlandı. Depremden sonra başlayan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları çeşitli sıkıntılarla kangren haline dönüşürken, Abdulahat Arvas’ın Van Milletvekili seçilmesinden sonra hak sahiplerinin sıkıntıları ve projeden kaynaklı sorunlar Çevre ve Şehircilik Bakanına iletildi. Bakan ve milletvekilinin bölgeyi ziyaretleri sonucu var olan sorunlar kısa sürede çözüldü. 23 Ekim 2011 yılında Erciş merkezli yaşanan depremden sonra bölgenin yapı stoku nedeniyle yıkıcı ağır hasarlar olurken, acı kayıplar da yaşanmıştı. Yaşanan doğal afetten sonra Erciş’te yapılan yatırımlar çeşitli sıkıntılar nedeniyle uzun yıllar tamamlanamamıştı. Temmuz 2018 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili olan Abdulahat Arvas ile birlikte Erciş’in makus talihi değişti. 2018 yılından sonra Erciş kendini yeniden tasarlamaya başladı.



Arvas’ın seçilmesiyle Erciş altın dönemini yaşıyor

Milletvekili Abdulahat Arvas’ın seçilmesiyle Erciş’te KOSGEB temsilciliği açılırken; sanayici, esnaf ve girişimcilere büyük kolaylık sağlandı. Erciş ve civar yerleşim yerlerinin içme suyu sıkıntısı çözülürken, Pay ve Aşağı Işıklı mahallelerinde son teknolojiyle inşa edilen iki ayrı arıtma tesisi hizmet vermeye başladı. Erciş’te vatandaşlar doğalgaz konforuna kavuşurken, şehir içi şebeke yatırımları ise devam ediyor.

Erciş 1. etap kentsel dönüşüm projesi, hak sahipleri ve TOKİ arasında yaşanan sorunlar ve açılan davalar nedeniyle durdurulmuşken, belediye marifetiyle taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde Erciş 1. etap kentsel dönüşüm projesi ile ilgili sıkıntılar çözüldü. Vatandaşın mağduriyeti giderilerek şehrin önü açılırken, Erciş’in kentsel dönüşüm hamlesi için hak sahipleri ve Bakanlık arasında yapılan yoğun görüşmeler netice verdi. Hak sahipleri ile ön görüşme yapılarak Erciş 2. etap kentsel dönüşüm proje taslağı hazırlanırken, riskli alan olarak belirlenen 7,98 hektar büyüklüğündeki alanda kentsel tasarım projesi, mimari avan proje, kentsel dönüşüme esas hak sahipliği tespiti ve değerleme, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri, imar planlama ve yeni üretilecek konut, ofis ve dükkânların değerleme çalışmaları ise devam ediyor.



GEDAŞ’tan Erciş’e uzlaşma ofisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ iştiraki olan GEDAŞ tarafından 16 Nisan 2021 tarihinde cuma günü Erciş’te uzlaşma ofisi açılırken, bundan sonraki süreçte hak sahibi vatandaşlara proje ve maliyet tabloları anlatılarak uzlaşma görüşmeleri başlatılacak. İhmalkarlıklarla yaklaşık on yıl boyunca tamamlanmayan ve vatandaş için eziyete dönüşen Erciş Devlet Hastanesi de seçimlerden hemen sonra hızla tamamlanarak hizmete açıldı. Eski hastanenin yerine Erciş’e yakışır 30 ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezi de yine Milletvekili Arvas’ın girişimleri sonucu 2022 yılında hayata geçirilecek. Erciş Sağlıklı Hayat Merkezi, Çelebibağı Aile Sağlık Merkezi, Kışla Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, Beyazıt Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, Kekliova Aile Sağlık Merkezi, Beyazıt Aile Sağlık Merkezi, Adnan Menderes Aile Sağlık Merkezi hizmete açılırken; Yeşilova, Latifiye ve Vanyolu mahalle sınırları içinde açılan 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi istasyonları da hizmet vermeye başladı.



Arvas’tan ilçe hayvancılığına katkı

Erciş’te hayvancığın gelişmesine önemli katkı sağlayan modern bir mezbahane yapıldı. Günlük 50 büyükbaş ve 150 küçükbaş olmak üzere 200 hayvan kesim kapasitesine sahip mezbahane; monoray sistem, son teknolojik alet ve ekipmanlarla donatıldı. Van Gölü Havzası’nın en büyük tarım merkezlerinden biri olan Erciş’te uzun yıllar sonra DSİ marifetiyle dereler ıslah edilerek, drenaj ve sulama servis yolları temizlendi.



Erciş OSB yatırıma hazır

Milletvekili Abdulahat Arvas’ın girişimleri sonucu, Erciş’in sanayi kenti olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Erciş Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmaları tamamlanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yaklaşık 14 milyon hibe ile Erciş OSB yatırıma hazır hale geldi. 1. etap için yer tahsisi ve kura çekimi yapılırken, OSB’nin ilçenin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.



Projeler bir bir hayata geçiriliyor

Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi başlatılırken, jeofizik etüt plan ve uygulamaları ise tamamlandı. Proje ile birlikte Erciş’in sahip olduğu jeotermal potansiyel ekonomiye kazandırılacak. Stratejik konumu, nüfus yoğunluğu ve potansiyeli ile Van’ın önemli merkezlerinden biri olan Erciş’te, kentsel ve çevresel sorunları bertaraf edecek şekilde 3. etap imar çalışmaları da tamamlandı. Erciş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan imar düzenlemesi de askıya çıkarıldı. Erciş kent merkezinde faaliyet gösteren 2. el oto alım, satımı yapan esnafa yönelik modern bir galericiler sitesi yapılırken, Haydarbey Mahallesi’nde 120 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek sitede 145 iş yeri faaliyet gösterecek. Yazışmaların tamamlandığı projede, Bakanlık tarafından yerin satışı yapılması bekleniyor. Projenin sağlayacağı sektörel kümelenme ile hem tüketici hem satıcı önemli avantajlar elde edecek.



Erciş Millet Bahçesinin temeli atıldı

Erciş Millet Bahçesinin temeli atılırken, proje kapsamında içinde barındırdığı spor alanları, oyun parkları, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile vatandaşların rahat edeceği bir yaşam alanı yapılıyor. Erciş’te Recep Tayyip Erdoğan adına devasa bir kent ormanı da oluşturuldu. 42 dönüm arazinin ağaçlandırıldığı kent ormanı projesi kapsamında yaklaşık 2 bin çam ağacı dikildi. Açık hava kompleksi olarak tasarlanan kent ormanı içinde kafe, seyir alanı, banklar, çatılı piknik masaları gibi vatandaşların rahat edeceği araç gereçler ile nezih bir yaşam alanı oluşturuluyor. ‘Yeşil Erciş’ vurgusu ile Van Gölü’nün mavisi ile bütünlük sağlayacak 42 dönümlük alanda meyve bahçesi de kuruldu. Adnan Menderes Mahallesi sınırları içinde hayata geçirilen proje ile 2 bin adet ceviz ve badem ağacı toprakla buluştu.



Gençler için spor alanları

Erciş’te çok amaçlı aktivitelere ev sahipliği yapacak modern bir kültür merkezi de yapılırken, buraya Erciş’in yetiştirdiği ünlü halk müziği sanatçısı Atakan Çelik’in adı verildi. Atakan Çelik Kültür Merkezi bünyesinde 380 ve 90 kişilik iki ayrı konferans salonu, çalışma atölyeleri, okuma salonları gibi donatılar hizmet veriyor. Erciş’te gençler için farklı alternatif spor alanları yapılırken, Erciş ilçe stadı sahası alt ve üstyapısı ile komple yenilendi. 2021 yılında yarı olimpik yüzme havuzu, 8 adet basketbol ve voleybol sahası, 8 adet semt sahası için protokol imzalanırken, ferdi sporlar merkezi ve genç ofis projeleri içinde çalışmalar başlatıldı. Bütün bunlarla birlikte Erciş’teki gençlik ve spor yatırımlarında yeni bir dönem başladı.



Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılıyor

Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da yine Vekil Arvas’ın girişimleri sonucu YÖK tarafından hayata geçiriliyor. Erciş’in sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak Sağlık HMYO, aynı zamanda ilçenin beşerî sermayesini de güçlendirecektir. Öğrenci potansiyeli zengin olan Erciş için Sağlık Hizmetleri MYO önemli ve büyük kazanım olması hedefleniyor. Erciş eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni yatırımlar ve okul türleri konusunda farklı eğitim kurumları da açıldı. Bu dönemde 24 derslikli yatılı bölge ortaokulu ve 16 derslikli Yukarı Işıklı Okulu yatırım programına alındı. Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi gibi okul türleri ile Bilim Sanat Merkezi ise eğitim öğretime başladı.



3 bin yıllık Erciş üzümü yeniden hayat buldu

Urartular döneminden günümüze bölgede yetişen üzümün yayınlaştırılması için çalışmalar başlatıldı. 3 bin yıllık Erciş üzümü yeniden hayat bulurken, bu kapsamda 2020 yılında 150 bin fidan ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılarak üzümcülük teşvik edildi. 2021 yılında 350 bin fidanın dağıtılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Cumhurbaşkanı himayelerinde başlatılan 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında Erciş Tekevler Mahallesi’nde yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 409 konut TOKİ marifetiyle yapılıyor. Konutlarla ilgili kura yöntemi ile hak sahipleri belirlenirken, inşaat çalışmaları başladı.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, günümüzde insanların büyük çoğunlukta kentlerde yaşamasının şehir yerleşmelerinin fiziksel yapısının önemini arttırdığını söyledi. Arvas, “Dönüşüm ihtiyacı, özellikle kent merkezlerinde ekonomik ve sosyal ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Bölgemizde özellikle 90’lı yıllarda terör ve güvenlik gerekçesiyle başlayan iç göç dalgası ile birlikte kırsaldan kente yoğun bir göç hareketi başladı. Kent merkezleri bundan olumsuz etkilendi. Nüfus yığılmasıyla birlikte alt ve üstyapının eksik kaldığı bu şehir merkezlerinde zamanla yapılaşma ve yapı stoku sorun olmaya başladı. Dolayısıyla kentlerde zaman içinde kendini hissettiren ekonomik gerilemeler, çevre kalitesinde ve sosyal yaşam kalitesindeki düşüşler, planlı bir müdahaleyi zorunlu kılıyor. AK Parti hükümetleri döneminde öncelik verilen bu konuda amaç yalnızca kentsel problemlerin halledilmesi değil, ekonomik büyüme ve sosyal refah sağlamaya yönelik geliştirilen politikalar ile vatandaşın talep ve beklentilerine karşılık vermektir. Erciş’te kentsel dönüşüm projeleri ve imar uygulamalarıyla ilçemizi yeniden rehabilite etme gayretindeyiz. Kentsel dönüşüm en başta binalarımızın doğal afetlere karşı iyileştirilmesi ve gelecek kuşaklara her yönüyle daha yaşanabilir şehirler bırakabilmek adına gerekli bir süreçtir. Erciş Belediyemiz de gelecek tasavvuru ile bu konuda başarılı çalışmalar yapmaktadır” dedi.



“AK Parti olarak hizmet siyaseti üretiyoruz”

Milletvekili Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde AK Parti hükümetleri tarafından her alanda yapılan yatırımlar ve reformlarla ülkemizin kalkınma hamlesinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Arvas, “Bizimde amacımız ve çabamız yeni bir vizyon ile kentimizi sanayide, sağlıkta, tarımda, eğitimde daha ileriye taşımaktır. AK Parti olarak hizmet siyaseti üretiyoruz. İnsanı merkeze alan bir anlayışla çalışıyoruz. Van’da sadece imar ve inşa faaliyetleri yapmıyoruz. Taşına toprağına sevdalı olduğumuz bu aziz şehirde gönüller de yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.