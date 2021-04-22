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(Özel haber) Akçaylak kuşu Van'da ilk kez görüntülendi

İHA

(Özel haber) Akçaylak kuşu Van'da ilk kez görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden 'Akçaylak kuşu' doğa fotoğrafçısı tarafından Van'da ilk kez görüntülendi.
Türkiye'nin sulak alanlarının beşte birine sahip ve 213 dolayında farklı kuş türünün görüldüğü Van Gölü havzasında yeni bir kuş türü daha tespit edildi. Dünyada ılıman kuşakta bulunulan ve ülkemizde güney kesimlerinde görülen Akçaylak, çektiği fotoğraflarla birçok derece alan foto muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk tarafından Gevaş Göründü sulak alanında ilk kez görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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