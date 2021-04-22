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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tanış’tan 23 Nisan mesajı

İHA

Başkan Tanış’tan 23 Nisan mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tanış, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın engin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Tanış, bağımsızlığa ve demokrasiye bağlılığın sarsılmaz ifadesi olarak 23 Nisan tarihinin milletimizin gönlünde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği çok anlamlı bir gün, diğer taraftan 'yarının büyükleri, geleceğin teminatları' çocuklarımız için mutluluk verici bir bayram. Aynı zamanda coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklarımız aracılığıyla tüm dünyaya ilettiğimiz dünyadaki tek bayram olma özelliğini de taşımaktadır. Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ulusal Kurtuluş Mücadelesi uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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