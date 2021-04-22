Erciş'te minikler 23 Nisan'ı erken kutladı

Barış KUL/ ERCİŞ (Van), DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı, pandemi nedeniyle erken kutladı.
Pandemi tedbirleri kapsamında, Türkiye´nin tamamında 23 Nisan etkinliklerinin yapılacağı cuma günü resmi tatil olarak ilan edildi. Bunun üzerine Erciş ilçe merkezindeki Gül Bahçesi Anaokulu öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı bir gün öne alarak pandemi kuralları içinde erken kutladı. Okul bahçesindeki kutlamada, şiirler okuyan minik öğrenciler oyun ve yarışmalarla eğlendi.
DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-04-22 14:20:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.