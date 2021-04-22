Başkan Akman’dan 23 Nisan mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Nisan 1920 tarihinin bu milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

TBMM'nin açılışının 101. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan’ın, aynı zamanda çocuklara duyulan güveninin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Geleceğimizi temsil edecek olan sevgili çocuklarımız, yüzyıllarca yaşayacak bir devletin en büyük teminatı, milletinden aldığı gücün göstergesi, meclisimizin açılışının bayram olarak size armağan edilmesindeki sebebini iyi kavrayınız. Geçmişten alacağınız ilham ve güçle bu milletin daha güzel ve mutlu günlere kavuşacağı yarınlarını sizler şekillendireceksiniz” dedi.

Başkan Akman, her yıl alanlarda büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için alınan korona virüs önlemleri çerçevesinde kutlanacağını kaydetti. Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan 1920'de milletinin geleceği için iradesini ortaya koyan Gazi Meclisimizin 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı.

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