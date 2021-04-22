2. Lig: Vanspor Futbol Kulübü: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor’u 10 mağlup etti.



Stat: Atatürk

Hakemler: Fatih Tokail xx, Uğur Erdoğan xx, Uğur Önay xx

Silahtaroğlu Vanspor FK: Aydın Bağ xx, Barış Gök xx, Emre Özkan xxx, Yakup Demir xxx, Üzeyir Ergün xxx, Sedat Komi xxx, Şiyar Kepir xx (Selim Kayacı dk. 71 x), Oktay Aydin xx, Burhan Arman xxx, Sedat Cengiz xxx (Ali Say dk. 86 x), Ömer Yıldız xx (Muhammet Mahmut Emir dk. 63 xx)

Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut x, Hüseyin Öztürk x (Ahmet Sun dk. 78 x), Eyüpcan Delibalta x, Çağlayan Menderes x (Volkan Geyik dk. 68 x), Halil Köçer x, Şahin Fıstıkcı x, Alim Harlak x, Ömer Faruk Ermeç x (Hasan Ahmet Sarı dk. 89 ?), Mehmet Zahit Çınar x, Erdi Zengin x (Emre Gündoğdu dk. 68 x), Yusuf Yıldırım x (İsmail Güner dk. 89 ?)

Gol: Sedat Cengiz (dk. 42) (Silahtaroğlu Vanspor FK)

Sarı kartlar: Selim Kayacı (Silahtaroğlu Vanspor FK), Hüseyin Öztürk, Ömer Faruk Ermeç (Etimesgut Belediyespor)

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