Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel, göreve başladı

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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mehmet Fatih Çelikel görevine başladı.

Çelikel’in göreve başlaması dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez’in makamında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın da katıldığı devir teslim töreni yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliği’ni 1.5 yıldır sürdüren Muhammet Fuat Türkman, görevini yeni Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel’e devretti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, 1.5 yıllık süreçte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliğini yürüten Muhammet Fuat Türkman’a yaptığı hizmetlerden ötürü başarı belgesi verirken, yeni göreve başlayan Mehmet Fatih Çelikel’e de başarılar diledi.

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